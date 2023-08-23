Almanya'da ekonomik aktivite daraldı

HCOB tarafından hazırlanan satın alma yöneticileri bileşik endeksi (bileşik PMI) ağustos ayında 39 ayın en düşük seviyesine indi. Temmuz ayında 48,5 puan olan bileşik PMI ağustos ayında 44,7 puana geriledi.

İmalat PMI'nın 38,8 puandan 39,1 puana toparlandığı ağustos ayında hizmetler PMI ise 9 ayın en düşük seviyesine inerek daralmaya işaret etti.

Temmuz ayında 52,3 puan olan hizmetler PMI 47,3 puana düştü.