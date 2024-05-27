Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD’de ekonomik verilerin güçlü gelmesi Fed’in bu yıl faiz indirimine kasım ayında başlayabileceği ihtimalini kuvvetlendirirken piyasaları hareketlendirdi.

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Özellikle son haftalarda sert düşüş gösteren dolar endeksi geçtiğimiz hafta yükseldi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi cuma günü 105.119’a kadar yükselse de bu seviye civarında kalıcılık sağlayamadı. Bugün dolar endeksi 104.703 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.467 ile hafif geriliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.21’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 32.20 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.10, en yüksek ise 32.23 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 35.00 lira ile hafif primli seyrediyor.