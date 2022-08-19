'Almanya'da ekonomik görünüm sıkıntılı'

Bakanlık tarafından yayınlanan aylık raporda "Ekonominin gelişimine ilişkin görünüm halihazırda kayda değer şekilde sıkıntılı. Görünüm oldukça yüksek derecede belirsizliğe işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca "Rusya'dan gaz tedarikinin ciddi şekilde düşmesi, ısrarcı şekilde yüksek enerji fiyatları ve giderek artan diğer mal fiyatları ile tedarik zincirlerinde beklentilerden uzun süren bozulmalar, Çin'in sıkı Covid-19 politikasının yol açtığı sorunlar ekonominin kalkınması üzerinde ağır baskı yaratıyor" denildi.