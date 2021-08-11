Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da enflasyon 28 yılın zirvesinde
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da enflasyon 28 yılın zirvesinde

Almanya'da enflasyon 28 yılın zirvesinde

Almanya'da haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin sona ermesi, yüksek enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının etkisiyle temmuzda yüzde 3,8'e çıkarak, Aralık 1993'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

11.08.2021 - 11:11 | | AA
Almanya'da enflasyon 28 yılın zirvesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin temmuz ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 3,8’e çıkarak son 28 yılın en yüksek seviyesini gördü. Ülkede enflasyon en son Aralık 1993'te yüzde 4,3'e ulaşmıştı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Enerji ürünlerinin fiyatları iklim vergisinin etkisiyle temmuzda yıllık yüzde 11,6 arttı. Motor yakıtı fiyatlarında yıllık yüzde 24 artış yaşandı. Elektrik fiyatlarında ise yüzde 1,6 artış görüldü.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın temmuzda yıllık yüzde 4,3 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda ise yıllık enflasyon yüzde 2,7 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,1 yükseldi.

Destatis açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın ikinci yarısında uygulanan KDV indiriminin fiyatları aşağı çektiği hatırlatılarak, söz konusu indiriminin ocakta sona ermesiyle temmuzda baz etkisinin görüldüğü kaydedildi.

Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

Öte yandan, ülkenin en büyük sendikalarından Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di), ülkede enflasyondaki keskin artış karşısında ücret artışları talep ediyor. Ver.di Başkan Yardımcısı Andrea Kocsis, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Özellikle yükselen fiyatlar nedeniyle çalışanlar için önemli ücret artışlarına ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu!

8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu!

Son dakika haberi: Bartın'da köprü çöktü, Sinop'ta vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi

Son dakika haberi: Bartın'da köprü çöktü, Sinop'ta vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi

Polonya'da koalisyon çöktü

Polonya'da koalisyon çöktü

Bakan Yanık: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini bugün yapıyoruz

Bakan Yanık: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini bugün yapıyoruz

Yangın bölgesinde poliçe yenilemelerine bir aylık ilave süre tanındı

Yangın bölgesinde poliçe yenilemelerine bir aylık ilave süre tanındı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu!

8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu!

Sıradaki Haber
En az 4 bin 716 lira ödeniyor! 30 gün süresi var

En az 4 bin 716 lira ödeniyor! 30 gün süresi var

Sıradaki Haber
Salgında yeni endişe B.1.621

Salgında yeni endişe B.1.621

Sıradaki Haber
Son dakika haberi: Bartın'da köprü çöktü, Sinop'ta vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi

Son dakika haberi: Bartın'da köprü çöktü, Sinop'ta vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi

Sıradaki Haber