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Almanya'da enflasyon 28 yılın zirvesinde

Almanya'da eylül ayında yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde yüzde 4,5'e yükseldi.

10.11.2021 - 11:25 | | AA
Almanya'da enflasyon 28 yılın zirvesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı nihai verilerini açıkladı. Buna göre eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,5’e çıkarak 3 aydır, Aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Ülkede enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Nihai veriler daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4,4 ve hizmetlerde yüzde 2,4 oldu.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda da yüzde 4,6 yükseldi.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik darboğazları, hammadde ve başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu belirterek, gelecek aylarda daha yüksek enflasyon oranlarının görülebileceğine işaret etti.

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