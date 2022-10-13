Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre eylül ayında nihai rakamlarla tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Ağustos ayında fiyatlarda yıllık yükseliş yüzde 7,9 olmuştu.

Tüketici fiyatlarında eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış görüldü.

Eylül ayında Avrupa Birliği (AB) uyumlu tüketici fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı.