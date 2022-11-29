Almanya'da enflasyon artışı yavaşladı

Almanya’da enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre kasım ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 10 oranında yükseldi. Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 10.4 düzeyindeydi.

Böylelikle kasım ayında tüketici fiyat artışı bir önceki aya göre yavaşlama gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 10.4 seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.5 oranında aşağı geldi. Piyasa beklentisi ise yüzde 0.2 oranında düşüş olacağı şeklindeydi. Ekimde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.9 oranında artmıştı.

Almanya’da Avrupa Birliği (AB) uyumlu tüketici fiyatları ise kasım ayında yüzde 11.3 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi 11.4 oranında gelmesi yönündeydi. Ekim ayında ise yüzde 11.6 artış yaşanmıştı.