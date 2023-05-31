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Almanya'da enflasyon beklentilerin altında geldi

Almanya'da tüketici enflasyonu mayıs ayında ekonomist beklentilerinin altında gerçekleşti.

31.05.2023 - 15:11 |
Almanya'da enflasyon beklentilerin altında geldi

Mayıs ayında Almanya'da tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Yıllık bazda artış oranı yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. 

Ekonomistler fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,2 artmasını, yıllık artışın yüzde 6,5 olmasını bekliyordu.  

Destatis verilerine göre Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü, yıllık yüzde 6,3 olarak gerçekleşti. 

AB uyumlu enflasyonun mayıs ayında yıllık yüzde 6,8 olacağı öngörülüyordu. 

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