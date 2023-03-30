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Almanya'da enflasyon geriledi

Almanya'da 2023 yılı Mart ayında yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 7.4 seviyesine geriledi.

30.03.2023 - 16:37 | | UZMANPARA
Almanya'da enflasyon geriledi

Almanya'da 2023 yılı Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre öncü verilerle yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 7.4 seviyesine geriledi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 8.7 olarak açıklanmıştı.

Martta aylık bazda enflasyon değişim göstermeyerek yüzde 0.8 oranında gerçekleşti.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 7.8 seviyesine geriledi. Şubatta yıllık tüketici fiyatları yüzde 9.3 olarak açıklanmıştı.

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