Almanya'da enflasyon geriledi

Almanya'da tüketici fiyatları (TÜFE) şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde %2,5 arttı. Tüketici fiyatları Ocak 2024'te %2,9 ve Aralık 2023'te %3,7 artmıştı.

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Şubat ayı yıllık TÜFE oranı Haziran 2021'den bu yana görülen en düşük oran oldu.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Başkanı Ruth Brand, "Enflasyon oranı daha da zayıfladı. Enerji fiyatlarındaki durum hafiflemeye devam ediyor. Gıda fiyatlarındaki artış önemli ölçüde yavaşladı ve iki yıldan uzun bir süredir ilk kez genel enflasyonun altında kaldı" dedi.

Federal İstatistik Ofisi verilerine göre tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre %0,4 oranında arttı.

Almanya'da Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE de şubat ayında yıllık yüzde 2,7 arttı. Ocak ayında bu oran yüzde 3,1 seviyesindeydi.

Fiyatlar bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 artış gösterdi.