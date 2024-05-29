Almanya'da enflasyon mayısta yükseldi

Almanya İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada tüketici fiyatları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 oranında artış gösterdi.

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Nisan ayında yıllık tüketici fiyatları %2,2 seviyesindeydi.

Yükseliş esas olarak nisandaki %3,4 seviyesinden mayıs ayında %3,9'a yükselen hizmet enflasyonundan kaynaklandı. Bunun büyük ölçüde Mayıs 2023'te uygulamaya konulan indirimli toplu taşıma biletinin yıllık karşılaştırmanın dışında kalmasından kaynaklanan baz etkilerine bağlı olduğu ifade edildi.

Daha değişken enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon, mayıs ayında önceki ayla aynı şekilde %3 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık bazda artış oranı bir önceki ay görülen %0,5 ve piyasa beklentisi olan %0,2'nin altında %0,1 olarak gerçekleşti.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu tüketici fiyatlarında ise aylık %0,2, yıllık %2,8 artış görüldü. Analistlerin beklentisi aylık %0,2, yıllık %2,7 artış olacağı yönündeydi.