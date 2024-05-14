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Uzmanpara Almanya’da enflasyon rakamları açıklandı
Haberler Uzmanpara Almanya’da enflasyon rakamları açıklandı

Almanya’da enflasyon rakamları açıklandı

Almanya’da nisan ayı enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşti.

14.05.2024 - 09:41 | | UZMANPARA
Almanya’da enflasyon rakamları açıklandı

Almanya’da nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 0.5 oranında yükseldi. 

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Piyasalarda beklenti de tüketici fiyatlarının yüzde 0.5 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Martta aylık bazda enflasyon yüzde 0.4 olarak gerçekleşmişti.

Almanya’da tüketici fiyatları nisanda yıllık bazda değişim göstermeyerek yüzde 2.2 seviyesinde kaldı. 

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