Almanya’da enflasyon rakamları açıklandı

Almanya’da nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 0.5 oranında yükseldi.

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Piyasalarda beklenti de tüketici fiyatlarının yüzde 0.5 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Martta aylık bazda enflasyon yüzde 0.4 olarak gerçekleşmişti.

Almanya’da tüketici fiyatları nisanda yıllık bazda değişim göstermeyerek yüzde 2.2 seviyesinde kaldı.