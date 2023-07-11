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Almanya'da enflasyon arttı

Almanya’da enflasyon haziranda aylık ve yıllık bazda yükseliş gösterdi.

11.07.2023 - 09:50 | | UZMANPARA
Almanya'da enflasyon arttı

Almanya’da haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları piyasa beklentisi doğrultusunda yıllık bazda yüzde 6.4 seviyesine yükseldi.  

Mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 6.1 oranında artmıştı. 

Haziranda aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.3 ile piyasa beklentileri doğrultusunda artış gösterdi. 

Mayısta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında düşüş kaydetmişti. 

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