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Almanya'da enflasyon yükselebilir

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), şirket ve tüketicilerin “yüksek enflasyon korkusunun” Almanya'da enflasyonu artırabileceği öngörüsünde bulundu.

20.10.2021 - 14:38 | | AA
Almanya'da enflasyon yükselebilir

DIW, “Enflasyon: Psikolojik yönden risk var” adlı araştırma raporunu açıkladı.

Araştırmaya göre, iş gücünde ücret baskısı, tüketim veya üretim maliyetleri gibi klasik enflasyon faktörlerinde ılımlı ve yalnızca geçici bir etkiye sahip.

DIW açıklamasında, “Ancak, enflasyon beklentilerinin ücret-fiyat sarmalını harekete geçirebilecek bir riski var.” değerlendirmesine yer verilerek, bu psikolojik etkiye karşı ECB iletişim önlemlerini zamanında almasının gerektiğine vurgu yapıldı.

Almanya ve tüm Euro Bölgesi'nde enflasyon oranının yazdan bu yana hızla arttığının hatırlatıldığı araştırma raporunda, “Birçok vatandaş fiyatların bu oranda artmaya devam edebileceğinden endişe ediyor. Şu anda, özellikle yüksek enerji fiyatları, Euro Bölgesi'ndeki enflasyona neredeyse yüzde 50 katkıda bulunuyor.” İfadesine yer verildi.

Raporda, “Tüketiciler ve şirketler fiyatların artmaya devam edeceğini varsayarsa, insanlar daha yüksek ücretler almayı isteyecek. Şirketler, daha yüksek ücretler ve daha yüksek üretici fiyatları ödemek zorunda kalırlarsa, fiyatlarını da ekleyecektir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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