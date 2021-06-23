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Almanya'da hükümet bütçe tasarısını onayladı

Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki kabine 2022 yılı için  hazırlanan bütçe tasarısını onayladı.

23.06.2021 - 14:31 |
Almanya'da hükümet bütçe tasarısını onayladı

Kabinenin onayladığı bütçe tasarısı 2022 yılında net 100 milyar euro borçlanma öngörüyor. Bu 100 milyar euro ile birlikte koronavirüs salgını ile ilişkili olarak 2020-22 döneminde yapılan toplam borçlanma 470 milyar euroya ulaşacak.

Bugün onaylanan tasarı, ilk yapılan tahminlerden 18 milyar euro daha fazla borçlanılmasını öngörüyor.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'un 2022 bütçe tasarısına ilişkin olarak bugün basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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