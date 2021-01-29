Almanya'da iflaslar yavaşladı

Kuruluşun raporunda hükümetin ve yerel yönetimlerin ödeme aczi kararlarını ertelemesi ile likidite desteği sağlama adımlarının virüs ortamında iflasları yavaşlattığı kaydedildi.

IFO Tahminler Birimi Başkanı Timo Wollmershauser, "Tarihi olarak iflaslar ile ekonominin genel durumu ve şirket karlılıkları arasında korelasyon var. Şirket karlılıklarında geçen yıl yaşanan düşüşe bakınca temerrütlerin 120 milyar euro civarında olması beklenirdi. Ancak desteklerle bu rakam 60 milyar euroya indi" ifadelerini kullandı.