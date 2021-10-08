Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da ihracat 15 ay sonra ilk kez düştü
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da ihracat 15 ay sonra ilk kez düştü

Almanya'da ihracat 15 ay sonra ilk kez düştü

Almanya'da ihracat, tedarik zincirindeki darboğaz ve üretim için ara mal sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 1,2 düşerek 15 aylık yükseliş serisine son verdi.

08.10.2021 - 09:53 | | AA
Almanya'da ihracat 15 ay sonra ilk kez düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 1,2 azalarak 113 milyar euro oldu.

İhracatta ağustos ayındaki düşüş, mayıs 2020’den beri art arda yaşanan 15'inci aylık yükselişin ardından geldi.

Destatis, Almanya’nın ihracatının ağustosta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 0,5 üstünde olduğunu kaydetti.

Cari işlemler fazlası ağustosta 11,8 milyar euro

Ağustosta ithalat ise yüzde 3,5 artarak 100,1 milyar euroya yükseldi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 13 milyar euro oldu.

Ağustos 2020'ye göre ihracat yüzde 14,4, ithalat da yüzde 18,1 arttı.

Almanya'da ağustos ayı ihracatının 55,7 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 47 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi.

Ağustos 2020'ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 15,7 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 11,2 arttı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası Ağustos 2021’de 11,8 milyar euro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Ağustos 2020'de 16,7 milyar euro olmuştu.

Çin’e ihracat arttı

Almanya'nın ocak-ağustos dönemi ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre 122,4 milyar artarak 892,7 milyar euroya, ithalatı da 105,4 milyar euro artışla 767,6 milyar euroya yükseldi.

Ülkenin ticaret fazlası, 2021’in ocak-ağustos döneminde 2020’nin aynı dönemine göre yaklaşık 17 milyar euro artarak 125 milyar euro oldu.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ağustosta 2020’nin aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 7,6 milyar euroya yükseldi.

Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracat yüzde 22,4 artarak 9,4 milyar euroya ulaştı.

Öte yandan, dolu sipariş defterlerine rağmen, Alman sanayisi son zamanlarda yarı iletkenler (çip) gibi önemli ürünlerin eksikliği nedeniyle üretimini keskin bir şekilde kesmek zorunda kaldı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından “Tedarik darboğazları ve Alman şirketlerine etkisine” yönelik araştırmanın sonuçlarına göre, Alman firmalarının yüzde 83’ü “ham madde, tedarik zincirlerindeki darboğazlar ve yüksek fiyat artışlarından” olumsuz etkileniyor.

DIHK, mayısta, ülkenin ihracat artışı beklentisini küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle bu yıl için yüzde 6'dan yüzde 8'e yükseltmişti.

Almanya'nın ihracatı, geçen yıl Kovid-19 krizi nedeniyle yüzde 9'dan fazla düşüş kaydetmişti.

    Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı

    Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı

    "Yazarken başka bir dünyanın içinde buluyorum kendimi"

    "Yazarken başka bir dünyanın içinde buluyorum kendimi"

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı

    Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı

    Bina onarımı yaptırılacak

    Bina onarımı yaptırılacak

    AB'den Polonya'ya ültimatom! Adımlar atılacak

    AB'den Polonya'ya ültimatom! Adımlar atılacak

    İcradan satılık daire!

    İcradan satılık daire!

    Ölüm teğet geçti… Kazadan kıl payı kurtuldu

    Ölüm teğet geçti… Kazadan kıl payı kurtuldu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı

    Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı

    Sıradaki Haber
    1100 TL ödeniyor! Hesaplara daha az para yatırılıyor

    1100 TL ödeniyor! Hesaplara daha az para yatırılıyor

    Sıradaki Haber
    Koronavirüse karşı ilk hap şeklinde ilaç Molnupiravir!

    Koronavirüse karşı ilk hap şeklinde ilaç Molnupiravir!

    Sıradaki Haber
    Ölüm teğet geçti… Kazadan kıl payı kurtuldu

    Ölüm teğet geçti… Kazadan kıl payı kurtuldu

    Sıradaki Haber