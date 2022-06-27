Almanya'da ihracatçılar karamsarlığa döndü

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Ifo ihracat beklentileri endeksi 4,4 puandan 3,7 puana geriledi.

Bununla birlikte uluslararası pazarda büyüme beklenen otomotiv endüstrisinde iyimserlik geri döndü.

Şubat ayından bu yana ilk kez makine ve ekipman, içecek ile giyim üreticileri daha fazla ihracat yapmayı beklediklerini açıkladı. Elektrikli ekipman üreticileri ise önemli ölçüde kötümser bir tablo çizdi.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.