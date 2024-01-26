Almanya'da ihracatçılar yıla kötümser başladı

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre ocak ayında Ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -6,7 puandan revize edilen -7,1 puan seviyesinden -8,4 puana geriledi.

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Ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Alman ihracatı yeni yıla daha kötü bir başlangıç yaptı. İhracatçıların yeni bir ivmeye ihtiyacı var" dedi.

Ankete göre çoğu sektör hala ihracatın düşmesini bekliyor. Bu, özellikle otomobil üreticileri, makine ve ekipman imalatçıları ve elektrikli eşya imalatçıları gibi temel imalat sanayilerinde belirgin olarak görülüyor.

Metal sektörü ile plastik ve kauçuk eşya üreticileri de yurt dışından gelen siparişlerde düşüş bildiriyor. Buna karşılık gıda sektörü ve içecek üreticileri ihracatlarının artmasını bekliyor. Mobilya üreticileri de daha yüksek ihracat satışları öngörüyor.