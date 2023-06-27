Almanya'da ihracatçıların beklentisi kötüleşti

Ekonomik Araştırma Enstitüsü Ifo tarafından açıklanan verilere göre haziran ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay 1,8 puandan revize edilen 1 puan seviyesinden -5,6 puana geriledi.

Endeks böylece 2022 yılı Ekim ayında gördüğü -3,7 puandan sonra ilk kez negatif bölgeye geçti, 2020 yılı Mayıs ayından bu yana da en düşük seviyesine geldi.

Ifo Anketleri Başkanı Klaus Wohlrabe değerlendirmesinde, "Alman iç pazarındaki zayıf talebe ek olarak artık yurt dışından da daha az sipariş alınıyor. Bu Almanya'nın ihracatı için kötü bir haber" dedi.

Sektörlerin çoğu, ihracatın önümüzdeki üç ayda düşmesini bekliyor. Yalnızca giyim üreticileri ve içecek endüstrisi önemli bir büyüme öngörüyor.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.