Almanya'da ihracatçıların beklentisi kötüleşti

Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre eylül ayında Ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -6,3 puandan revize edilen -6,6 puan seviyesinden -11,3 puana geriledi. Böylece 2020 yılı Mayıs ayında görülen -24,3 seviyesinin ardından en düşük seviyeye inildi.

Haberin Devamı

Endeks son 5 aydır sürekli düşüş yönünde bir seyir izledi.

Ifo Anket Başkanı Klaus Wohlrabe, "Almanya'nın ihracat ekonomisi zayıf bir dönemden geçiyor. Tüm önemli bölgelere ihracat şu anda düşüşte" dedi.

Şu anda sadece deri ürünleri ve mobilya üreticileri ile çok az gıda firması ihracatta artış bekliyor. Diğer tüm sektörler uluslararası ticarette bir düşüş öngörüyor.

Kimya sektöründe geçen ay dile getirilen büyüme umutları bu anket döneminde yok oldu. Otomobil üreticileri de artık ihracatta daha şüpheci bir yaklaşım sergiliyor.

Wohlrabe, "İhracat talebinin önümüzdeki yıla kadar yeniden önemli ölçüde artmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -48,2 ile en düşük seviyesini gördü.