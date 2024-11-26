Almanya'da ihracatçıların hissiyatı düzeldi

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Kasım ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -6,7 puandan revize edilen -6,5 puan seviyesinden -5,9 puana çıktı.

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ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Şirketler kararsız ancak Trump'ın nihayetinde hangi ticaret politikasını uygulayacağını görmek için bekliyorlar. Ayrıca dolar seçimden bu yana güçlü bir şekilde değer kazandı ve bu ihracatçılara fayda sağlayabilir" dedi.

Anket sonuçlarına göre genel olarak, sektör yabancı işlerin nasıl gelişeceği konusunda oldukça temkinli. Metal sektörü en çok etkilenen sektör olmaya devam ediyor ve ihracatta önemli düşüşler bekleniyor.

Otomotiv sektöründeki şirketler de bir düşüş bekliyor, ancak önceki ayki kadar güçlü değil. Makine mühendisliğinde aylardır hafif negatif bir eğilim var. Kimya sektöründe, pozitif ve negatif görünümler neredeyse dengede. Gıda ve içecek üreticileri en iyi konumda ve ihracatın artmasını bekliyor.