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Uzmanpara Almanya'da ihracatçıların hissiyatı geriledi
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Almanya'da ihracatçıların hissiyatı geriledi

Almanya'da ihracatçıların hissiyatında mart ayında gözle görülür yaşanan iyileşme nisan ayında hafif bir ivmeyle olumsuzluğa doğru döndü.

25.04.2024 - 09:11 | | Foreks Haber
Almanya'da ihracatçıların hissiyatı geriledi

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre nisan ayında Ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -1,4 puandan revize edilen -1,2 puan seviyesinden -2,0 puana geriledi.

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Ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "İhracat ekonomisi şu anda ivme kaybetmiş durumda. Küresel ekonomi büyüme için pek çok iyi beklenti sunsa da, bunlar henüz ek siparişlere yansıtılmıyor" dedi.

Bununla birlikte, mobilya, cam ve seramik üreticileri gibi bilgisayar üreticileri de ihracat işlerinde önemli bir artış bekliyor. Gıda endüstrisi gözle görülür bir gerileme yaşadı. Aynı durum otomotiv sektörü için de geçerli oldu.

Makine ve ekipman üreticileri ihracatta istikrarlı bir artış görürken, tekstil endüstrisi, matbaacılar ve ana metal üreticileri ihracatta düşüş bekliyor.

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