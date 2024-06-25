Almanya'da ihracatçıların hissiyatı geriledi

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Haziran ayında Ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay 0,3 puandan revize edilen 0,2 puan seviyesinden -1,0 puana indi.

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Ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Şu anda net bir yön ortaya çıkmıyor. İhracat ekonomisinde hala gelişme için bolca alan var" dedi.

Ankete göre, bilgisayar ve elektronik ürün üreticileri ihracat işlerinde önemli bir artış bekliyor. Mobilya sektörü de geleceğe yönelik ihracat konusunda kendine güveniyor. İçecek üreticileri ek siparişler bekliyor ancak önceki aya göre biraz daha az iyimserler. Makine mühendisliği ve elektrikli ekipman üreticileri, kimya endüstrisi ve otomobil üreticileri gibi ihracat işlerinin sabit kalmasını bekliyor. Metal sektörü yabancı ticaret konusunda oldukça karamsar ve siparişlerde düşüş bekleniyor.