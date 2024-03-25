Almanya'da ihracatçıların hissiyatı iyileşti

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre mart ayında Ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -7 puandan revize edilen -6,6 puan seviyesinden -1,4 puana yükseldi.

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Endeks böylece 2023 yılı Mayıs ayında gördüğü 0,6 puanın ardından en yüksek seviyesine geldi.

Ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Dünya ticaretinin önümüzdeki aylarda toparlanması gerekiyor. Alman ihracatçılar bundan faydalanmayı umuyor" dedi.

Ankete göre önceki aya kıyasla önemli ölçüde daha fazla sektör ihracatta büyüme bekliyor. Özellikle gıda ve içecek üreticileri ihracat satışlarının artmasını öngörüyor.

Otomotiv sektöründe de hava olumluya döndü. Mart ayında kimya sektörü bile gelecekten yeniden umutlu hale geldi.

Makine ve teçhizat imalatçıları arasında olumlu ve olumsuz beklentiler şu anda neredeyse dengede.

Tekstil endüstrisi, matbaacılar ve ana metal üreticileri ihracatta düşüş bekliyor.