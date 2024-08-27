Almanya'da ihracatçıların hissiyatı kötüleşti

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Ağustos ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -1,7 puandan revize edilen -2,2 puan seviyesinden -4,8 puana indi. Böylece son 6 ayın en kötü görünümü yaşandı.

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ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "İhracatçılar şu anda diğer Avrupa ülkelerindeki ekonomik büyümeden faydalanmıyor. İhracat sektörü şimdilik Alman ekonomisinde büyümeyi yönlendirmiyor" dedi.

Ankete göre, deri üreticileri ile gıda ve içecek sektörü ihracat işinde büyüme bekliyor. Kimya sektörü ve bilgisayar üreticileri ihracat işinin istikrarlı kalmasını öngörüyor.

Mobilya sektörü için yurt dışına bakmak belirgin şekilde daha kasvetli hale geldi. Önceki ayda büyüme planlaması yaptıktan sonra, şimdi yurt dışından gelen siparişlerde düşüş bekliyor. Otomotiv sektörü ve metal üretimi ve işleme de uluslararası satışlarda düşüş bekliyor.