Almanya'da ihracatçıların hissiyatı toparlandı

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre şubat ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay revize edilen -8,4 puan seviyesinden -7 puana yükseldi.

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ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Alman ihracat ekonomisi mevcut küresel ekonomik gelişmelerden neredeyse hiç yararlanamıyor. Hala geliştirilecek çok yer var" dedi.

Ankete göre sadece birkaç sektör ihracatta büyüme beklemeye devam ediyor. Bunlar arasında cam, seramik, yiyecek ve içecek üreticileri bulunuyor.

Şu anda olumlu ve olumsuz beklentilerin neredeyse dengede olduğu elektrik-elektronik sektöründe ihracat beklentileri yükseldi. Ancak makine ve ekipman üreticileri arasında beklentiler Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Otomobil üreticileri de ihracatta devam eden zayıflık yaşıyor. Aynı durum metal sektörü için de geçerli oldu.