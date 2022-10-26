Almanya'da ihracatçıların karamsarlığı azaldı

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Ifo ihracat beklentileri endeksi -6 puandan -5,3 puana yükseldi.

Ifo'nun değerlendirmesinde "İhracatçılar için durum zor olmaya devam ediyor ve yüksek düzeydeki belirsizlik ihracatçılar arasında isteksizliğe neden oluyor. Şu anda yalnızca içecek endüstrisi ve elektronik cihaz üreticileri önemli bir büyüme bekliyor. Buna karşılık otomobil üreticileri önemli bir darbe aldı" denildi.

Rapora göre enerji yoğun sektörler için durum zor olmaya devam ediyor. Gıda ihracatçıları da işlerinin düşeceğini öngörüyor.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.