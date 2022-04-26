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Almanya'da ihracatçıların karamsarlığı düzeldi

Almanya'da ihracatçıların duyarlılığını gösteren ihracat beklentileri endeksi nisan ayında toparlanma kaydetti.

26.04.2022 - 09:54 |
Almanya'da ihracatçıların karamsarlığı düzeldi

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Almanya'da Ifo ihracat beklentileri endeksi nisan ayında -2,3 puandan 3,5 puana yükseldi.

İhracat beklentileri Covid-19 pandemisinin başladığı dönemden bu yana en düşük seviyede seyrediyor.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.