Almanya'da ihracatçıların karamsarlığı düzeldi
Almanya'da ihracatçıların duyarlılığını gösteren ihracat beklentileri endeksi nisan ayında toparlanma kaydetti.
26.04.2022 - 09:54 |
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Almanya'da Ifo ihracat beklentileri endeksi nisan ayında -2,3 puandan 3,5 puana yükseldi.
İhracat beklentileri Covid-19 pandemisinin başladığı dönemden bu yana en düşük seviyede seyrediyor.
Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.
Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.