Almanya'da ihracatçıların karamsarlığı düzeldi

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Almanya'da Ifo ihracat beklentileri endeksi nisan ayında -2,3 puandan 3,5 puana yükseldi.

İhracat beklentileri Covid-19 pandemisinin başladığı dönemden bu yana en düşük seviyede seyrediyor.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.