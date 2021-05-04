Almanya'da ihracatta büyüme beklentisi değişti
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 2021 Almanya ihracatı büyüme tahminini küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle yüzde 6’dan yüzde 8'e yükseltti.
04.05.2021 - 11:56 | | AA
DIHK, Alman ihracatına ilişkin büyüme tahminlerini güncelledi. Birlikten yapılan açıklamada, bu yıl için Almanya’nın ihracatına ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 6’dan yüzde 8 yükseltildiği bildirildi.
Küresel ekonomideki toparlanmanın öne çıkarıldığı açıklamada, özellikle Çin ve ABD’den Alman ürünlerine talebin artması, yukarı yönlü revizeye sebep olarak gösterildi.
Almanya’nın ihracatı geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle yüzde 9’dan fazla düşüş kaydetmişti.