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Almanya'da imalat sektörü sipariş stoku arttı

Almanya'da imalat sektöründe sipariş stoku yükselmeye devam etti.

19.10.2022 - 09:33 |
Almanya'da imalat sektörü sipariş stoku arttı

Almanya İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle imalat sektöründe tamamlanmamış siparişler ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Bir önceki ay sipariş stoku artışı yüzde 0,7 olmuştu.

Yurt içi sipariş stoku yüzde 0,1 yükselirken, yurt dışı sipariş stoku artışı yüzde 0,5 oldu. Sipariş stoku ara malı imalatçılarında yüzde 0,1 düşerken, sermaye malı imalatçılarında yüzde 0,3 arttı. Tüketim malları sektöründe sipariş stoku bir önceki aya göre yüzde 1,8 yukarı geldi.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında sipariş stok artışı yüzde 12,6'dan yüzde 11,1'e geriledi.

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