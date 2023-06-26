Almanya'da iş dünyası güven endeksi geriledi

Ifo'dan yapılan açıklamaya göre iş dünyası güven endeksi 91,7 puandan 88,4 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 90,5 puana ineceği yönündeydi.

Ifo Ekonomisti rakamlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Almanya ekonomisi için fırtına bulutları oluşuyor" dedi.

Ekonomist, "Sanayi sektöründe ihracat beklentileri kayda değer bir şekilde düştü. Küresel faiz artışları talebi düşürdü. Sanayi sektöründe talep zayıf ve birikmiş sipariş miktarı geriliyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Ekonomist, fiyatlarını artırmak isteyen şirketlerin payının haziran ayında daha da gerilediğini ifade etti.

Ifo cari durum endeksi 94,8 puandan 93,7 puana gerilerken, beklenti endeksi 88,6 puandan 83,6 puana indi. Analistler iki endeks için sırasıyla 93,9 ve 88 seviyelerine düşüş bekliyordu.