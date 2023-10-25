Almanya'da iş dünyası güveni iyileşti

Ekim ayında Ifo iş ortamı endeksi eylül ayındaki 86,8'den 86,9'a yükseldi. Beklenti ise endeksin 85,9 puana gerileyeceği yönündeydi.

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Cari şartlar ve beklenti endeksleri de ekonomistlerin tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Ekim ayında cari şartlar endeksi 88,5 olan beklentinin üzerinde 89,2 puan, beklentiler endeksi de 83,3 puan olan tahminlerin üzerinde 84,7 puan oldu.

Ifo Başkanı Clemens Fuest yaptığı değerlendirmede Alman ekonomisinin dördüncü çeyrekte "hafif bir büyüme" göstermesini beklediklerini söyledi.

Anket şirketlerin mevcut iş durumundan biraz daha memnun olduğunu ve yöneticilerin de önümüzdeki aylar hakkında daha az kötümser olduğunu gösterdi.

Fuest değerlendirmesinde "Alman ekonomisi ufukta bir umut ışığı görüyor" ifadesini de kullandı.