Almanya'da iş dünyası güveninde iyileşme sürdü

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye olan güveni yeni yıla da yükseliş ile başladı. Enflasyonun gerilemesi ve iyileşen ekonomik görünüm iş dünyasının moralini yükseltti.

Ifo Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan iş dünyası güven endeksi ocak ayında beklentilere paralel olarak 88,6 puandan 90,2 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest yaptığı değerlendirmede "Alman ekonomisi yeni yıla daha güven ile başlıyor" ifadelerini kullanırken, ekonomist Klaus Wohlrabe de "Muhtemelen bir resesyon olmayacak ancak GSYH ilk çeyrekte hafif şekilde düşecek. İhracat beklentilerinde ihtiyatlı iyimserlik yayılıyor" dedi.

Wohlrabe tedarik zincirlerinde darboğazların devam ettiğini belirten şirket oranının ocakta, aralık ayındaki yüzde 50,7'den yüzde 48,4'e gerilediğini, fiyatların artmasını bekleyen şirket oranının da yüzde 40,1'den yüzde 35,4'e düştüğünü vurguladı.