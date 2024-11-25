Almanya'da iş dünyası morali kötüleşti

Kasım ayında Ifo iş ortamı endeksi Ekim ayındaki 86,5 puandan 85,7 puana düştü. Beklenti endeksin 86,1'e geri çekileceği yönündeydi.

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Ifo Başkanı Clemens Fuest “Alman ekonomisi güçten yoksun” dedi.

Clemens, Ifo iş dünyasının moralindeki düşüşün esas olarak mevcut durumun daha kötü değerlendirilmesinden kaynaklandığını, ancak beklentilerin de biraz düştüğünü söyledi.

Cari durum endeksi de Kasım ayında 85,7'den 84,3'e indi.

Ifo'nun beklenti endeksi de Kasımda, Ekim ayındaki 87,3'den 87,2'ye geriledi.