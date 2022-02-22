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Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye olan güveni ocak ayının ardından şubatta da yükseldi.

22.02.2022 - 12:42 |
Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

Ifo Enstitüsü tarafından hazırlanan iş dünyası güven endeksi şubat ayında, ocaktaki 96 puandan 98,9 puana çıktı. Ekonomistler ise şubat ayında güven endeksinin 96,5 puana yükselmesini bekliyordu.

Ifo Başkanı Clemens Fuest yaptığı değerlendirmede "Alman ekonomisi koronavirüs salgınının sona ereceğine inanıyor. Ancak Ukrayna'da tırmanan kriz bir risk faktörü olmayı sürdürüyor" dedi.

Ifo Ekonomisti Klaus Wohlrabe de yaptığı değerlendirmede Ukrayna'daki krizin sonucu olarak artan enerji fiyatlarının Alman ekonomisinde toparlanma için bir engel olabileceğini belirtti. Wohlrabe iş dünyasının, imalat ve perakende sektörlerinin halihazırda arz darboğazlarından etkilendiğini de vurguladı.

Konuşmasında sanayi şirketlerinin sanayide ve perakendede fiyat bekleyişlerinin yükseldiğine de dikkat çeken Wohlrabe, "Fiyatlarını artırmak isteyen şirket sayısında yükseliş var" dedi.

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