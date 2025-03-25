Almanya'da iş dünyasının güveni yükseldi

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

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Buna göre, şubatta 85,3 olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 86,7 puana yükseldi. Piyasa beklentisi, hükümetin altyapı, iklim ve savunma alanlarındaki milyarlarca euroluk yatırım planları nedeniyle endeksin 86,7 yükselmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi de 85,6’dan 87,7 puana ve Mevcut Durum Endeksi 85’ten 85,7’ye yükseldi.

Ifo'nun açıklamasında, "Almanya'da şirketler arasındaki güven arttı. Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, martta 86,7 puana yükseldi. Şirketler mevcut iş durumlarından daha memnun ve beklentileri belirgin bir şekilde yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Alman imalat sektöründe güvenin önemli ölçüde yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, "Özellikle beklentiler belirgin bir şekilde daha az şüpheci hale geldi. Mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler de iyileşti. Ancak sipariş defterlerinde hafif bir düşüş görüldü." denildi.

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Ifo Başkanı Clemens Fuest, veriye ilişkin değerlendirmesinde "Alman işletmeleri bir toparlanma umuyor." ifadesini kullandı.

ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜMEDE ZORLUK ÇEKİYOR

Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.