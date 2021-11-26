Almanya'da iş gücü piyasası toparlanıyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Ifo İstihdam Endeksi kasım ayında 103,7 puandan 103,8 puana çıktı.

Ifo'nun konu ile ilgili değerlendirmesinde, yaşanan tedarik sorunları ve son dönemde hızla artan Covid-19 vakalarına rağmen iş gücü piyasasının olumlu seyrinin korunduğu belirtildi.

Ifo İstihdam Endeksi, alt sektörlerin 2'sinde artarken, 2'sinde azaldı. Buna göre, İmalat Sektörü İstihdam Endeksi 13,7 puandan 14,6 puana, Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi 16 puandan 15,6 puana, Ticaret Sektörü İstihdam Endeksi 9,1 puandan 8,5 puana, İnşaat Sektörü İstihdam Endeksi 7,4 puandan 14,4 puana geldi.