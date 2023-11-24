Almanya'da iş ortamı endeksi yükseldi

Almanya'da iş dünyası hissiyatı kasım ayında üst üste üçüncü ayda da iyileşti. Bu, yüksek enflasyon gibi ekonomiyi engelleyen olumsuz rüzgarların, ülke muhtemelen bir ekonomik krizin ortasında olsa bile hafifleyebileceğine dair bir sinyal verdi.

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Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, iş ortamı endeksi ekim ayında revize edilen 86,9 seviyesinden 87,3 seviyesine yükseldi.

Bu veri WSJ'nin 87,5 olan beklentisinin biraz altında kaldı. Cari durum endeksi 89,2 puandan 89,4 puana çıkarken, beklenti endeksi 84,7 puandan 85,2 puana yükseldi. Piyasa beklepiyasantisi sırasıyla 89,5 ve 85,9 şeklinde oluşmuştu.