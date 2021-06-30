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Almanya'da işsizlik geriledi

Almanya'da işsiz sayısı, Kovid-19 salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ekonomik toparlanmanın hızlanmasıyla haziranda 38 bin azalarak 2 milyon 691 bine geriledi.

30.06.2021 - 13:48 | | AA
Almanya'da işsizlik geriledi

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, haziranda geçen aya kıyasla 38 bin azalarak 2 milyon 691 bine indi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti haziranda 20 bin azalması yönündeydi.

Veriler ülkede işsizlik oranının haziran ayında yüzde 5,9 düzeyinde sabit kaldığını gösterdi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işsiz sayısının düşmeye devam ettiğini belirterek, "Şirketler kısa süreli çalışmayı azaltıyor ve yeniden yeni personel arıyorlar." ifadesini kullandı. 

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