Almanya'da işsizlik oranı değişmedi

Almanya'nın düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı şubat ayında sabit kaldı. Bu durum ekonomide yakın zamanda yaşanan ve kalıcı yavaşlamaya rağmen ülkenin iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini gösteriyor.

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Almanya Federal İş Kurumu tarafından açıklanan verilere göre mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı şubat ayında, önceki iki ayda olduğu gibi yüzde 5,9 seviyesinde kaldı. Önceki iki ayın rakamları yüzde 5,8'den yüzde 5,9'a revize edildi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 5,8 olacağı yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış bazda işsizlik başvurularının sayısı şubat ayında 11 bin artarak ekonomistlerin beklediği 10 binin biraz üzerinde gerçekleşti.

Kuruluş, kayıtlı iş ilanlarının sayısının bir önceki yıla göre 72 bin düşüşle 706 bin olduğunu belirterek, iş gücü talebinde bir miktar gevşeme olduğuna işaret etti.

Almanya'da 2023 yılının son çeyrek döneminde ekonomi yüzde 0,3 daralmış, hükümet 2024 yılına ilişkin tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye çekmişti.