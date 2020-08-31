Almanya'da kısa çalışma programı uygulayan şirketlerin sayısı azaldı

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ağustos ayına ilişkin Almanya Kısa Çalışma İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 37'si ağustosta kısa çalışma planı uygularken, bu oran temmuzda yüzde 42 olmuştu.

Temmuzda yüzde 57 olan imalat sektöründe kısa çalışma oranı, bu ay yüzde 53'e geriledi. Sektörün listenin başında yer alması ise dikkati çekti.

Hizmet sektöründe kısa çalışma oranı yüzde 39'dan yüzde 33'e inerken, perakende sektöründe yüzde 31'den yüzde 26'ya düştü.

İnşaat sektöründe ise temmuzda yüzde 11 olan kısa çalışma planı uygulayan şirketlerin oranı ağustosta yüzde 7'ye geriledi. Söz konusu düşüş, inşaatın diğer sektörlere göre daha az etkilendiğini ortaya koydu.

Ağustos ayında seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin yüzde 88'i kısa süreli çalışırken, iş bulma hizmeti veren şirketlerin yüzde 74 ve otellerin yüzde 71'i kısa çalışma programı uyguladıklarını açıkladı.

Ifo iş gücü uzmanı Sebastian Link, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'da kısa süreli çalışan şirketlerin oranı, hala yüksek olsa bile neredeyse tüm sektörlerde azaldı." ifadesini kullandı.