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Uzmanpara Almanya’da nisan ayı üretici fiyatları belli oldu
Haberler Uzmanpara Almanya’da nisan ayı üretici fiyatları belli oldu

Almanya’da nisan ayı üretici fiyatları belli oldu

Almanya’da nisan ayında üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 3.3 oranında düşüş gösterdi.

21.05.2024 - 09:40 | | UZMANPARA
Almanya’da nisan ayı üretici fiyatları belli oldu

Almanya’da nisan ayı üretici fiyatları açıklandı. Buna göre üretici fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 3.3 oranında düşüş gösterdi.

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Piyasalarda beklenti yıllık üretici fiyatlarının yüzde 3.2 seviyesine gerilemesi yönündeydi. 

Mart ayında yıllık üretici fiyatları yüzde 2.9 oranında düşüş kaydetmişti.

Nisanda aylık bazda üretici fiyatları yüzde 0.2 oranında artış gösterdi. Piyasalarda beklenti aylık bazda üretici fiyatlarının yüzde 0.3 oranında gerçekleşmesi yönündeydi. 

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