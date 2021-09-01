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Almanya'da perakende satışlar azaldı

Almanya'da reel perakende satışlar, mayıs ve haziranda güçlü artışın ardından temmuzda bir önceki aya göre beklentilerin çok üstünde düşerek yüzde 5,1 geriledi.

01.09.2021 - 10:50 | | AA
Almanya'da perakende satışlar azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1 düştü. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Perakende satışlardaki aylık düşüşün, piyasaların yüzde 0,9'luk düşüş beklentisinin çok üstünde olması dikkati çekti. Ülkede perakende satışlar Kovid-19 salgınında sıkı kısıtlamaların kademeli gevşetilmeye başlanmasıyla mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,5 ve haziranda yüzde 4,6 artış kaydetmişti.

Temmuzdaki söz konusu yüzde 5,1’lik düşüş, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde hane halkı kaynaklı bir ekonomik toparlanmanın üçüncü çeyrekte hız kaybediyor olabileceğine dair ilk işaret olarak değerlendirildi.

Destatis, temmuzda gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin düşük olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Haziran 2021’ye göre reel olarak yüzde 2,4 düştü. Süpermarketlerin satışları ise söz konusu dönemde yüzde 1,3 düşüş kaydetti.

Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin etkisiyle internet ve posta yolu ile siparişleri de aralıkta reel olarak yıllık bazda yüzde 11,9 düşerken, mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri perakende satışları yüzde 2,8 geriledi.

Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) reel satışlarında ise yüzde 10,5 düşüş görüldü.

Öte yandan, ülkede yılın ocak-temmuz döneminde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 arttı.

Bu arada, Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), daha fazla salgın kısıtlaması olmazsa, 2021’de perakende satışların geçen yıla göre yüzde 1,5 büyümesini öngörüyor. HDE bu yıl perakende satışların toplamının 586 milyar euroya ulaşmasını bekliyor.

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