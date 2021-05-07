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Almanya'da sanayi üretimi arttı

Almanya’da sanayi üretimi, martta bu yıl ilk defa artarak bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi.

07.05.2021 - 11:29 | | AA
Almanya'da sanayi üretimi arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükseldi. Ülkede sanayi üretimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3. dalga etkisiyle ocak ve şubatta azalmıştı.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 2,3 artması yönündeydi.

Aylık yüzde 1,6 düşüş olarak açıklanan şubat ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,9 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, martta bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,7 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,4 düşerken, ara malı üretimi yüzde 1,2 arttı.

Martta tüketim malları üretiminde yüzde 0,4 düşüş görülürken, inşaatta bir önceki aya göre yüzde 10,8 artış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 2,4 artış kaydedildi.

Destatis, Alman sanayi üretiminin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 4,3 altında kaldığını belirtti.

İnşaat sektörünün toparlanması bekleniyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi üretiminin ocak ve şubat aylarında düşüşten sonra martta toparlandığı belirtildi.

Sanayi üretiminin yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe yüzde 0,3 gerilediği belirtilen açıklamada, bunun ocakta inşaatta yaşanan yüzde 4,1’lik düşüşten kaynaklandığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, “Ifo İş Ortamı Endeksi'nde hafif iyileşme ve siparişlerdeki güçlü artış, önümüzdeki aylarda sektör için olumlu bir görünüm sağlıyor. İnşaat sektörü de yavaş yavaş zayıf görünümünü atlatıyor ve önümüzdeki aylarda daha da toparlanması bekleniyor.” ifadesine yer verildi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Almanya'dan sanayi üretimine ilişkin gelen veriler, ikinci çeyrekte güçlü bir ekonomik toparlanma için iyimserliğimizi artırıyor.” İfadesini kullandı.

Alman sanayicilerin üretim beklentileri yükselişte

Bu arada, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman sanayicilerinin, üretimlerinin gelecek 3 ay içinde öncekinden daha fazla artmasını beklediklerini duyurdu.

Ifo açıklamasında, martta 30,2 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin nisanda 33,1 puana yükseldiği belirtilerek, "Üretim beklentileri, 1991’den beri en yüksek seviyeye çıktı." denildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin sipariş defterlerinin dolmaya devam ettiğini belirterek, “Hemen hemen tüm sektörler üretimi artırma planlarını rapor etti.” ifadesini kullandı. 

Wohlrabe, Almanya’da özellikle otomotiv ve elektrik malzeme imalatçılarının üretimlerini büyük ölçüde genişletmek istediklerini bildirdi.

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