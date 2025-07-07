Almanya'da sanayi üretimi arttı

Almanya İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, üretim aylık bazda %1,2 arttı ve Nisan ayındaki %1,6'lık düşüşün bir kısmını tersine çevirdi. Analistler sanayi üretiminde bir değişiklik olmayacağını öngörüyordu.

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Destatis, Mayıs ayındaki artışın, üretimin sırasıyla %4,9, %10,0 ve %10,8 yükseldiği otomotiv, ilaç ve enerji sektöründeki üretim artışından kaynaklandığını bildirdi. Otomobil ve ilaç sektörlerindeki artan üretim, Alman mallarına uygulanan ABD tarifelerinden dolayı baskı altında olan büyüyen ihracata işaret ediyor.

Sanayi yine de zor bir ekonomik görünümle karşı karşıya. Almanya'da sektörün önümüzdeki dönemine ilişkin sinyaller veren yeni üretim siparişleri Mayıs ayında %1,4 düştü.

Söz konusu ayda imalat sanayi üretimi %1,4 artarken, inşaat üretiminde %3,9 düşüş yaşandı. Sanayi üretimi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise %1,0 artış gösterdi. Piyasa beklentisi artışın %1,5 olacağı yönündeydi.