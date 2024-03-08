Almanya'da sanayi üretimi beklentileri aştı

Alman İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayınlanan verilere göre aralık ayındaki %2'lik düşüşün aşağı yönlü revize edilmesiyle mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda üretim bir önceki aya kıyasla %1 arttı.

Haberin Devamı

Ekonomistler %0,5'lik artış tahmin ediyordu.

Destatis en büyük artışların inşaat, kimya ve gıda sektörlerinde kaydedildiğini ancak ülkenin amiral gemisi otomobil endüstrisinde düşüş yaşandığını söyledi.

İmalat, enerji ve inşaat sektörlerindeki üretimin ölçümü perşembe günü yeni fabrika siparişlerinin ocak ayında %11,3 düşerek aralık ayında elde edilen kazanımları dengelediğini gösteren verilerin ardından geldi.