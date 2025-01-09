Almanya'da sanayi üretimi beklentileri aştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin Kasım 2024 geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı.

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Geçici verilerde aylık yüzde 1 düşüş olarak açıklanan ekim ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 0,4 düşüş olarak revize edildi.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti kasımda yüzde 0,5 artması yönündeydi. Ülkede sanayi üretimi eylülde yüzde 2 ve ekimde yüzde 0,4 gerilemişti.

Veriler, Kasım 2024’te bir önceki aya göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 1,4 ve ara malı üretimi yüzde 0,5 arttı. Tüketim malları üretiminde yüzde 0,9 ve enerji üretiminde yüzde 5,6 yükseliş görüldü. Zor durumdaki inşaat endüstrisinde üretim yüzde 2,1 arttı.

Sanayi üretimi kasımda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,8 azaldı.

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Destatis açıklamasında, “Kasım 2024'te sanayi üretiminde artış birçok sektörde görüldü. Özellikle enerji üretimi, inşaat ve yüzde 11,4 ile diğer araç imalatındaki (uçak, gemi, tren, askeri araçlar) üretim artışları genel sonuç üzerinde olumlu bir etki oluşturdu.” ifadeleri yer aldı.

TOPARLANMA UFUKTA GÖRÜNMÜYOR

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, daha az dalgalanma gösteren üç aylık karşılaştırmada sanayide üretimin eylül-kasım döneminde bir önceki üç aya kıyasla yüzde 1,1 azaldığı belirtilerek, “Şu anda daha olumlu bir gelişme olmasına rağmen, genel olarak sanayi üretiminde bir geri dönüş belirtisi yok.” denildi.

Bakanlık açıklamasında, “Devam eden jeopolitik belirsizlikler, gelen siparişlerdeki son düşüş ve son dönemde bulanıklaşan ekonomiye güven göstergeleri, önümüzdeki aylarda kayda değer bir toparlanma beklenemeyeceği anlamına geliyor.” ifadeleri kullanıldı.

TEKNİK BİR TOPARLANMA

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman sanayi faaliyetlerindeki bu toparlanma ne yazık ki bir çeyrek daha durgunluk ve hatta daralmadan kaçınmak için çok geç geldi." ifadesini kullandı.

Brzeski, sanayideki bugünkü artışın bir toparlanmanın göstergesi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

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"Bu artış daha çok iki aylık daralmanın ardından gelen teknik bir toparlanma ve Alman sanayisinde süregelen çöküşün altını çiziyor. Sanayi üretiminin bir çeyrek daha daralmasını önlemek için aralık ayında küçük bir artış daha olması gerekiyor. Ancak artan enerji fiyatları nedeniyle birçok şirketin aralıkta üretimi durdurduğu göz önüne alındığında bu pek olası bir senaryo değil."

Kovid-19 salgının başlamasından beş yıl sonra, Alman sanayi üretiminin salgın öncesi seviyelerinin yaklaşık yüzde 10 altında kalmaya devam ettiğini ifade eden Brzeski, imalat kapasitesi kullanımının sadece mali kriz ve ilk kapanmalar sırasında görülenlerle karşılaştırılabilecek kadar düşük seviyelerde olduğunu aktardı.

Brzeski, "Bu durum, endüstriyel bir güç merkezi olarak bilinen bir ulus için oldukça kötü bir tablo çizmektedir." ifadesini kullandı.

Daha geniş bir çerçeveden bakıldığında, Alman sanayisinin son birkaç yıldır tüm ekonominin sorunlarının en iyi örneği olduğunu savunan Brzeski, konjonktürel ve yapısal rüzgarlar arasında sıkışmış ve nihayet ucuz enerji ve kolay erişilebilir büyük ihracat pazarlarından oluşan eski makro iş modelinin artık işe yaramadığını ifade etti.

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ALMAN EKONOMİSİ İVME KAZANAMIYOR

Bu arada imalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

Ekonomi, 2023'te alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daraldı. Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ekonominin 2024'te de yüzde 0,2 küçülmesini bekliyor. Hükümet de ekonomide geçen yıl için yüzde 0,2 küçülme öngörüyor.

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Almanya, 2024'te de küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Ekonomistler ülke ekonomisine ilişkin 2025 yılı için ise düşük bir büyüme bekliyor.