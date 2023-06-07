Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin altında

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Ekonomistler üretimin yüzde 0,7 yükselmesini bekliyordu.

2023 yılı Mart ayı sanayi üretimi düşüşü yüzde 3,4'ten yüzde 2,1'e revize edildi.

İmalat sanayi üretiminde artış yüzde 0,1 seviyesinde kalırken, inşaat üretimi yüzde 2 yukarı geldi.

Motorlu kara taşıtları ve parçalarının imalatı yüzde 0,8 ve mühendislik yüzde 0,5 düşüşle genel performansı olumsuz etkiledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış enerji ve inşaat dışı sanayi üretimi yüzde 0,1 arttı. Tüketim malı üretimi yüzde 1,5 yukarı gelirken, sermaye malı üretimi yüzde 0,3, ara malı üretimi ise yüzde 0,2 geriledi. Enerji üretiminde düşüş yüzde 1,5 oldu.

Aynı ayda sanayi üretimi takvim etkisinden arındırıldığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

Yılın ilk çeyrek döneminde ise geçen yılın son çeyreğine göre üretimde yüzde 2,5 artış yaşandı.