Almanya'nın sanayi üretimi geriledi

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Ekonomistler üretimin yüzde 0,1 artmasını bekliyordu.

Enerji üretimindeki yüzde 7 düşüşün genel performans üzerinde net bir şekilde olumsuz etkisi oldu.

İmalat sanayi üretiminde yüzde 0,2 artış olurken, inşaat üretimi yüzde 0,4 yukarı geldi.

Sermaye malı üretimi yüzde 1,3 artarken, tüketim malı üretimi yüzde 1,2, ara malı üretimi ise yüzde 0,5 azaldı.

Aynı ayda sanayi üretimi takvim etkisinden arındırıldığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı.